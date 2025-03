Serve una lunghissima lotteria di calci di rigore per stabilire chi passa il turno tra la Francia di Pavard (in panchina per tutti e 120 i minuti) e la Croazia del futuro nerazzurro Petar Sucic, che invece dimostra di aver smaltito il recente infortunio restando in campo per tutta la durata dell'incontro. 2-0 il risultato al 90' che pareggia quello dell'andata (in gol Olise e Dembele).

Il punteggio non si sblocca nemmeno ai supplementari, sono necessari i tiri dal dischetto per sentenziare il passaggio del turno dei Galletti, che se la vedranno contro la Spagna, anch'essa vincitrice ai rigori contro l'Olanda.