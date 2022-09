Tutto pronto a Lipsia per Germania-Ungheria, match che può essere decisivo per la leadership del Gruppo 3 di Nations League, quello che vede protagoniste anche Italia e Inghilterra. Flick, c.t. dei tedeschi, ha chiarito le intenzioni alla vigilia: "Vogliamo giocare la Final Four. Il raggiungimento di questo obiettivo dipende da noi. Siamo preparati". Flick si affiderà al blocco Bayern, numeroso nonostante i forfait per covid di Neuer e Goretzka. Ko anche Reus, l'interista Gosens partirà dalla panchina.