Dopo il rientro ad Appiano Gentile di alcuni Inter-Nazionali, è ancora impegnato con la maglia della Nazionale albanese invece Kristjan Asllani che questa sera scenderà in campo contro la Polonia per la seconda gara valida per le Qualificazioni a Euro 2024. Match per il quale Sylvinho ha schierato il centrocampista nerazzurro dal primo minuto. Sorte che l'ex Empoli condivide con il compagno di squadra Denzel Dumfries, anche lui nell'undici titolare schierato per la sfida Olanda-Gibilterra.