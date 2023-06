Domenico Tedesco, ct della Nazionale belga, ha ufficializzato l'undici che andrà fra qualche minuto a sfidare l'Austria per il match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. Romelu Lukaku è regolarmente al centro dell'attacco e godrà anche del privilegio di portare la fascia da capitano.

1️⃣1️⃣. Your Devils to take on Austria. 🫡 #SelectedbyPwC #BELAUT #WirSchaffenDas pic.twitter.com/GlhZydX2i9