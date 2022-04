Dal 1990 ad oggi sono stati ristrutturati o realizzato solo il 12% degli stadi di Serie A, con Il 49% degli impianti di A che risale a prima del 1949. Sono queste le cifre riportate da Il Sole 24 Ore sulla situazione degli impianti sportivi in Italia. Un settore che oggi, per quanto riguarda i nuovi progetti in via di sviluppo, vale qualche miliardo di euro. "Dare un valore esatto non è certo semplice, ma sicuramente si tratta di miliardi", spiega al quotidiano economico Christian Recalcati, managing director di Sportium, società del Gruppo Progetto Cmr specializzata nell’ideazione, progettazione e sviluppo di impianti sportivi. Ma un settore che è rimasto fermo a lungo. "Il 49% degli stadi di A risale a prima del 1949 – spiega ancora Recalcati -, il 59% di quelli della B e il 45% di quelli della C. Dopo il 1990 sono stati ristrutturati o realizzato solo il 12% degli stadi di serie A, il 5 % di quelli della B e il 15% di quelli della C".