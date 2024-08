Le parole di ieri del direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli hanno alimentato il fuoco intorno a Giovanni Leoni, il difensore classe 2006 della Sampdoria che a detta del dirigente biancoscudato è destinato a finire all'Inter. Nonostante le dichiarazioni di Mirabelli, però, la situazione rimane congelata: il ds blucerchiato Pietro Accardi aspetta l’offerta congrua, da almeno 5 milioni di euro, cifra alla quale nessuno si è ancora spinto. Di conseguenza, Leoni è destinato a rimanere a Genova.

Tutto questo nonostante il giocatore per il momento non si sia ancora praticamente visto in questa estate, non avendo preso parte ad alcuna amichevole: come riporta Il Secolo XIX, Leoni soffre di un’infiammazione alla tibia che può anche causare uno squilibrio muscolare. Il fastidio dura da tempo e non è ancora passato. Si prevede che Leoni possa tornare a piena disposizione entro fine agosto, e al suo rientro dovrà affrontare una nutrita concorrenza visto che Andrea Pirlo in organico ha Simone Romagnoli, Davide Veroli e Stipe Vulikic, il confermato Alex Ferrari e Bartosz Bereszynski, che Pirlo vorrebbe tenere ma potrebbe anche lasciare la Samp; qualora accadesse, Accardi cercherebbe un rinforzo.