L'agente Giuseppe Riso, in caso di approdo di Raffaele Palladino al Bologna, potrebbe spingere per portare Valentin Carboni in rossoblu, data la necessità di ingaggiare un centrocampista offensivo. Corrisponde a queste caratteristiche anche Daniel Maldini, di proprietà del Milan e assistito sempre da Riso, che

dovrà cercare una nuova sistemazione dopo la chiusura del prestito al Monza. Nella scuderia di Riso, inoltre, c’è Marco Brescianini, classe 2000,

scuola rossonera, nell’ultima stagione a Frosinone e probabile partente. Infine, diventerebbe d'attualità il nome di Gaetano Castrovilli, se i felsinei decidessero di puntare su Vincenzo Italiano per la panchina. Lo riporta il Resto del Carlino.