Le scelte iniziali di formazione di Inzaghi - secondo la Gazzetta dello Sport - avevano lasciato tutti gli interisti con i dubbi. Ma come? Fuori Mkhitaryan, Pavard e Lautaro?

Ebbene, alla fine ha avuto ragione il tecnico nerazzurro. E oggi, dopo la prestazione di ieri, l'Inter ha tre titolari in più. Zielinski ha fatto sedere in panchina Mkhitaryan, una specie di miracolo calcistico conoscendo la considerazione che Inzaghi ha dell’armeno. Il salto di qualità rispetto alla scorsa stagione è evidente, un anno fa il tecnico nerazzurro non aveva questo tipo di possibilità. L’altro colpo del mercato, Taremi, si è mosso senza tremare. E ha trovato subito la posizione, un passo dietro Thuram, bravo a leggere anche i momenti della partita. E poi c’è Bisseck. Che s’è scrollato di dosso quel ricordo un po’ così della prima giornata di campionato, il rigore concesso per ingenuità contro il Genoa. Il tedesco è in volo, ogni partita che passa mette potenzialmente la freccia per sorpassare Pavard, verso una maglia stabile da titolare.