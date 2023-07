"Le attenzioni prima e le maledizioni dopo sono state rivolte interamente a Romelu Lukaku. E così è passato in secondo piano un involontario record dell’Inter, l’unica squadra di A che si sta allenando senza il nuovo portiere titolare e il suo “vice”, non per una vacanza supplementare concessa ai nazionali ma perché non sono stati ancora acquistati". Lo sottolinea stamane la Gazzetta dello Sport: via Onana, Handanovic e Cordaz, ad Appiano finora c'è solo il terzo Di Gennaro.

"Simone Inzaghi, che ha molto apprezzato questa qualità di Onana, ha il diritto di lavorare prima possibile con il suo successore, nella speranza che abbia le stesse doti del nigeriano (camerunese in realtà, ndr). L’acquisto ideale, per i tempi, per le qualità e per l’età, sarebbe stato il ventiseienne Guglielmo Vicario dell’Empoli, che aveva anche il doppio vantaggio di essere italiano e di conoscere il nostro campionato, ma il Tottenham con venti milioni ha anticipato tutti. A scanso di facili equivoci, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono esenti da colpe perché il presidente Steven Zhang, con classica mentalità cinese, non ha autorizzato alcuna spesa prima di incassare e questo spiega il motivo per cui la trattativa per cedere Onana ha bloccato tutte le operazioni. Visto che Onana è ufficialmente un “ex”, non dovrebbero più esserci ostacoli economici per l’arrivo dal Bayern di Yann Sommer, 35 anni il prossimo 17 dicembre, titolare della Svizzera che ha contribuito a sbarrare all’Italia di Mancini le porte della qualificazione all’ultimo Mondiale. In aggiunta e in alternativa, con il vantaggio dell’età, in lista d’attesa c’è il promettente ucraino dello Shakhtar Anatolij Trubin, 21 anni, ma già con esperienza di Champions. Tutto chiaro e tutto pronto da settimane, anche se il tempo passa in fretta e tra un mese e un giorno l’Inter debutterà in campionato ospitando il Monza, in cui tra l’altro è stato riscattato e valorizzato Michele Di Gregorio, altro portiere cresciuto nella Primavera nerazzurra con cui vinse uno scudetto".