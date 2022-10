Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, dalla seduta andata in scena oggi alla Continassa: Paul Pogba, infatti, è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo con l'obiettivo di trovare gradualmente a riacquisire la condizione atletica entro i primi giorni di novembre. Il centrocampista francese, secondo Gazzetta.it, ha messo nel mirino la sfida Champions contro il Psg del 2 novembre, in alternativa proverà ad esserci nel derby d’Italia di quattro giorni dopo contro l’Inter. "Ma è chiaro che dipenderà molto dalle sensazioni che avrà nel corso dei prossimi allenamenti", si legge sull'edizione online della rosea.