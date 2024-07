Giornata fruttuosa in casa Inter, dove oltre all'arrivo di Josep Martinez si è registrata una nuova stretta di mano. Secondo quanto svela la Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto l'accordo tra Inter e Venezia per i cartellini di Tessmann e Oristanio, affare ormai in dirittura d'arrivo.

Secondo la Rosea, Tessmann sarà un giocatore dell'Inter, ma "solo a partire dalla prossima stagione: è infatti parte dell'accordo tra società anche un prestito annuale di Tessmann proprio al Venezia" si legge sull'edizione online della Gazza che su Gaetano Oristanio parla di percorso inverso. Il giocatore classe 2002, reduce dall'esperienza al Cagliari, "si trasferirà in laguna attraverso la stessa formula con cui si trasferì al Cagliari un anno fa: prestito, diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dell'Inter".

