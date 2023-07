"I primi venti minuti per capire, gli altri per stupire. Stupire anche nella posizione in campo, perché Inzaghi – complice anche l’assenza di Mkhitaryan per lombalgia – ha schierato Frattesi da mezzala destra, nella posizione che solitamente è occupata da Barella, spostando quest’ultimo sulla sinistra. Bene soprattutto il nuovo acquisto.

E non solo per il gol realizzato, che pure fa capire quel che l’Inter ha aggiunto in rosa portandolo in nerazzurro. Frattesi ha riempito la sua partita in tutte e due le fasi". Così la Gazzetta dello Sport evidenzia l'ottima prova dell'ex Sassuolo: un avvio di avventura che giustifica una volta di più l'insistenza con cui l’Inter l’ha cercato.