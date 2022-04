Così come Arturo Vidal e molto probabilmente Robin Gosens, anche Felipe Caicedo dovrà alzare bandiera bianca per il recupero di mercoledì col Bologna. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante ecuadoregno aveva saltato la Roma per una sindrome gastrointestinale e da tre giorni non si allena col gruppo ad Appiano. Pertanto, l'ex Genoa e Lazio non sarà convocato per la sfida ai rossoblu.