Importante novità in arrivo dal Governo. L'esecutivo, a seguito dell'ultimo Consiglio dei Ministri, ha annunciato che nella Finanziaria per il 2024 non ci saranno più facilitazioni riguardanti gli sportivi e tra queste il Decreto Crescita. Un cambiamento che riguarderà non solo i giocatori acquistati dal prossimo 1° gennaio, ma anche quelli dal 1° luglio scorso in poi.

Per l'Inter vorrà dire un esborso nettamente superiore per Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Si salva la Roma con Lukaku, che aveva avuto l'agevolazione negli anni precedenti, ma i giallorossi dovranno comunque pagare per Aouar e Ndicka, così come dovrà fare il Milan con i vari Loftus Cheeck, Reijnders e Pulisic o la Juventus per Weah.