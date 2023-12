Francesco Acerbi si prepara alla prima da avversario della Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Nella passata stagione il difensore sfidò i biancocelesti solo ad aprile a San Siro, mentre all'andata era di fatto fuori rosa nella Capitale: domenica sera sarà quindi la sua prima partita davanti ai suoi vecchi tifosi.

Come verrà accolto Ace? La Gazzetta dello Sport non ha dubbi, ricordando anche il precedente di Stefan de Vrij, altro nerazzurro che si lasciò male con i laziali: l'olandese, quando passa per l'Olimpico, viene fischiato a ogni tocco di palla. "E questo è ciò che probabilmente attende Acerbi. Perché il rapporto è finito male. Molto male", scrive la rosea.