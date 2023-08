Continua a tenere banco la trattativa imbastita dall'Inter per arrivare a Benjamin Pavard, terzino destro del Bayern Monaco, su cui hanno deciso di puntare i nerazzurri. Dopo la prima offerta di ieri di 25 milioni, rifiutata dai bavaresi, c'è stato un nuovo contatto oggi fra le due società come svela Gianlucadimarzio.com che aggiunge: "Dopo l'ultimo contatto, la distanza fra offerta dell'Inter e richiesta del Bayern è di 5 milioni", ma diversamente da quanto circola dalla Germania nelle ultime ore, secondo il sito di mercato i nerazzurri avrebbero offerto "25 milioni più bonus, i bavaresi ne chiedono 30 più bonus", una distanza che secondo GdM non sarà uno scoglio insormontabile.

Al contrario, per quanto ci sia ancora da lavorare, "aumenta la fiducia per il buon esito dell'operazione, anche per la volontà del giocatore di accasarsi all'Inter e i buoni rapporti fra club".