Che tra Thomas Tuchel e Romelu Lukaku non fosse mai scoccata la scintilla è storia nota. Oggi, all'indomani del ritorno ufficiale del belga all'Inter, dall'Inghilterra arriva un ulteriore retroscena sul rapporto non idiliaco tra il manager tedesco e Big Rom. Secondo quanto raccontato dal Daily Mail, durante la visione di un match del Tottenham di Conte, Tuchel avrebbe detto a Lukaku: "Guarda, lì c'è tuo padre". Una battuta scherzosa, che però non sarebbe stata presa bene da Lukaku, sebbene il club abbia derubricato l'episodio a semplice sciocchezza.