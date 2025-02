Il Feyenoord, possibile avversaria dell'Inter in Champions League (insieme al Psv, oggi i sorteggi) negli ottavi di finale sta per annunciare il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da The Athletic sarà Robin Van Persie, vecchia gloria del calcio orange attualmente allenatore dell'Herenveen.

I due club olandesi sono in contatto per trovare l'accordo, visto che il tecnico ha ancora due anni di contratto con il suo attuale club. Van Persie tornerebbe nella società in cui è cresciuto calcisticamente, in cui ha militato in prima squadra e che ha anche allenato a livello di giovanili.