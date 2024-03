Germán 'El Mono' Burgos non aveva dubbi sulle possibilità dell'Atletico Madrid del suo amico Diego Simeone di eliminare l'Inter agli ottavi di finale di Champions. A confessarlo p lo stesso ex vice-allenatore biancorosso in un'intervista concessa ai microfoni di Movistar TV:

"Ero convinto che l'Atletico sarebbe passato, i colchoneros di Simeone sono Dr Jekill e Mr Hyde. Su questo campo è molto difficile batterli. Il passaggio del turno in Champions era fondamentale per questa squadra, che adesso affronterà il Barcellona in modo diverso", le sue dichiarazioni.