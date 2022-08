Il Corriere della Sera ha calcolato quanto valgono al momento le società lombarde impegnate in Serie A: Inter, Milan, Atalanta, Cremonese e Monza. "La regione che ha in serie A 5 squadre su 20 (e che dal 1929 è l’unica ad averne avute ben 12), pesa tantissimo anche dal punto di vista economico, fedele espressione del suo territorio - si legge - Il prezzo stabilito dal fondo Elliott per la cessione del Milan a Gerry Cardinale e RedBird è di 1.2 miliardi. L’Inter non è in vendita, ma il suo prezzo si aggira sui mille milioni. Cifre esagerate? Si può discuterne, ma di certo il valore del marchio, fatto dalla storia del club e da una base di milioni di tifosi in Italia ma anche nel mondo, è un patrimonio «immateriale» che pesa tantissimo nelle valutazioni. Senza contare che la prospettiva di uno stadio nuovo può attrarre nuovi investitori, desiderosi di aumentare il patrimonio a disposizione. Nell’attesa, il capitale umano della prima e della seconda classificata è in salute: con l’arrivo di De Ketelaere e il ritorno di Lukaku, con il derby che promette di durare tutto l’anno, San Siro sarà una festa di pubblico con quarantamila abbonati e la caccia al biglietto per le grandi notti, a partire da quella del 3 settembre del derby estivo (ore 18) e in attesa di quelle europee".