Il Corriere della Sera prova a vedere un aspetto positivo dell'essere reduci dall'ennesima sconfitta in casa in campionato, l'undicesima globale nel torneo, a pochi giorni da un fondamentale Inter-Benfica. "Finora in effetti ha portato bene giocare in Europa con le spalle al muro: prima dell’andata con il Barcellona, l’Inter perse in casa contro la Roma, mentre in vista del ritorno delicatissimo a Oporto si scaldò con l’incredibile sconfitta di La Spezia - si legge -.

Non è facile separare le due cose, ma Inzaghi e la sua squadra lo hanno sempre fatto non c’è motivo perché non lo facciano anche oggi, riportando l’Inter dove manca dal 2010 e dove finora è stata in otto occasioni nella sua storia".