Meno gettonato rispetto ai vari Lukaku e Dybala, Davide Frattesi continua ad essere un nome sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Nome che torna ad essere al centro delle attenzioni però non solo dei nerazzurri nonostante la 'non troppo economica' valutazione di 30 milioni stimata dal Sassuolo. Come rende noto il Corriere della Sera, il centrocampista del Sassuolo gode di un'ottima stima anche in quel di Trigoria, dove Tiago Pinto, facendo leva sulla percentuale del 30% sull'eventuale futura rivendita che il Sassuolo dovrebbe rendere ai capitolini e sugli ammiccamenti del giocatore di qualche giorno fa, tenta di bruciare la concorrenza.