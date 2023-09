I club europei aprono all'introduzione del salary cap nel mondo del calcio. A garantirlo è il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaifi, che parlando ai microfoni del Financial Times a margine dell'assemblea dell'organizzazione, ha spiegato come quello del tetto salariale sia uno degli obiettivi principali delle società: "Se chiedete a tutti i club qui, nessuno vuole perdere soldi. Nessuno, dal più grande al più piccolo. Se possiamo legalmente trovare un modo in cui le regole ci permetteranno [di introdurre un tetto salariale], tutti lo supporteranno, sicuramente.

Nessuno dirà di no. Questo è ciò che vogliamo”, le parole di Al-Khelaifi.