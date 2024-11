Finita Inter-Napoli, la Serie A va nuovamente in pausa per permettere ai giocatori di affrontare gli impegni con le Nazionali di provenienza. Sosta che vedrà difatti scendere in campo varie Nazionali, tra cui l'Italia. Proprio l'Italia di Spalletti affronterà la Francia a San Siro nell'ultima sfida della fase a gironi di Nations League: un ritorno al Meazza a distanza di un anno e poco più, dalla sfida di qualificazione a EURO 2024 contro l’Ucraina.

Secondo quanto filtra da Calcio e Finanza il suddetto match in programma alla Scala del Calcio, costerà alla FIGC un impegno economico di 600.000 euro. "La concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si intende quindi sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa" si legge nel documento riportato da CF.