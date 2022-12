Si apre una nuova pista per Sebastiano Esposito. Com'è noto, l'attaccante di scuola Inter non ha trovato soddisfazione nel prestito all'Anderlecht e adesso cerca una nuova sistemazione. Secondo il Corriere dello Sport, dopo l'Empoli, a lui si starebbe interessando anche il Lecce. Dunque, più che possibile un "parcheggio" in Serie A per i prossimi mesi.