Nel weekend di Pasqua, la volata scudetto va in scena in due atti: Inter e Milan scendono in campo venerdì, a distanza di due ore uno dall'altro, rispettivamente per affrontare Spezia e Genoa, mentre il Napoli ospita la Roma lunedì. Match cruciali che i bookmakers vedono scontati a livello di pronostico per le milanesi: la squadra di Inzaghi vincente al Picco paga solo 1,30; il pareggio è quotato a 5,50, il colpo dell'ex Thiago Motta a 9,25. Stesso discorso per i rossoneri: gli analisti di Snai associano il «2» del Grifone a San Siro a 10; l'1 a 1,33, la X a 5,00 il 2. Quote favorevoli anche ai partenopei: 1 a 1,90, le altri due possibili combinazioni pagano rispettivamente 3,60 e 3,90.