Dopo l'ultimo turno di campionato che ha fatto registrare una valanga di gol, 5-1 il risultato del derby, 7-0 il tabellino di Roma-Empoli, la Serie A preannuncia una stagione scoppiettante. in queste prime quattro giornate di campionato quasi tutti gli attaccanti hanno già lasciato il segno: un segnale di come la sfida non sia più solo tra singoli centravanti, ma addirittura le coppie di bomber.

Secondo i betting analyst di Snai, a far sognare di più tifosi e scommettitori è il tandem nerazzurro Lautaro-Thuram proposti a 1,75. Seguono Vlahovic e Chiesa, a 2,25, prima di Osimhen e Kvaratskhelia, a 7,50; mentre competano il podio la coppia rossonera Giroud-Leao e quella giallorossa Lukaku-Dybala, entrambi gli accoppiamenti a 10.