La settimana appena cominciata è quella che condurrà all'inizio della Serie A 2024/25, al via sabato 17 agosto. Tra i match che alzeranno il sipario sulla nuova annata c'è anche Genoa-Inter, con i nerazzurri che per i bookies risultano favoriti sui liguri: i primi 3 punti stagionali dei campioni d'Italia - riferisce AGIMEG - sono in lavagna a 1,64.