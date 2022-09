Due sole vittorie nelle prime sei giornate di campionato, con relativo ottavo posto in classifica e una distanza di quattro punti dalla vetta. Una partenza di campionato deludente per la Juventus, che perde ancora terreno per la corsa al titolo. I bianconeri mantengono il podio delle quote scudetto dopo il pareggio con la Salernitana, ma su Planetwin365 l'offerta passa da 4 a 4,75, il doppio di quella di inizio campionato (2,35), quando la squadra di Allegri era data favorita. Davanti a tutti rimane invece il Milan, che dopo il successo con la Sampdoria è sceso da 3,40 a 3,10, con l'Inter poco più indietro, a 3,25. Più indietro prosegue l'avanzata del Napoli, ora a ridosso della Juventus: la quota degli azzurri è stata ritoccata da 7,50 a 6,25, momentaneamente davanti alla Roma (7,50).