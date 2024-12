Ottavo pareggio in campionato ed ennesimo rimpianto per la Juventus. Stavolta l’amarezza è ancora maggiore, visto che la zampata vincente di Rebic a Lecce è arrivata in pieno recupero, quando ormai i tre punti sembravano nelle tasche di Thiago Motta. Un passo falso pesante nella corsa al primo posto, ora lontano sei punti. Si impennano allora le quote di Goldbet e bet365 per il tricolore bianconero, offerto tra 12 e 13 rispetto all’8,50 della scorsa settimana.

La favorita dei bookie resta l’Inter, in lavagna a 1,95, con una partita in meno visto il rinvio della gara contro la Fiorentina. Scende da 3,50 a 3,25 su Planetwin365 il Napoli, che grazie al secondo 1-0 consecutivo ha portato a quattro punti il vantaggio sulle inseguitrici. Una di queste, l’Atalanta, sarà impegnata questa sera all’Olimpico contro la Roma. Con un successo Gasperini potrebbe alimentare ancor di più le ambizioni della Dea, che al momento è vista vincente dello scudetto a 5,20 su 888sport. Scende di poco, da 26 a 21, l’ipotesi Milan, che dopo due pareggi è tornato a vincere in casa contro l’Empoli.