Dall’alto dei suoi 16 gol stagionali, Gianluca Scamacca è uno dei pezzi pregiati del mercato tanto che i campioni d’Italia del Milan ci stanno facendo più di un pensiero. Gli esperti Sisal, infatti, vedono un sorpasso netto dei rossoneri nei confronti delle rivali tanto che giocare al fianco di Rafael Leao è ipotesi offerta a 2,50. Il Sassuolo, appaiato in quota al Milan, non fa sconti a nessuno e, come ammesso dallo stesso Giovanni Carnevali degli emiliani, la speranza è di non vendere tutti i gioielli di famiglia. Il contratto in scadenza nel 2026 mette i neroverdi al riparo da spiacevoli sorprese e non esclude la permanenza al Mapei di Scamacca che, a 23 anni, potrebbe ancora crescere alla corte di Alessio Dionisi.