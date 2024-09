Non solo vittorie di squadra, il toto nome parte anche in vista del prossimo Pallone d'Oro. Se Vinicius Junior e Rodri sono i principali indicati a conquistare il riconoscimento francese, candidati ai quali segue immediatamente Jude Bellingham, anche l'Italia fa la voce grossa in mezzo ai tanti talenti europei e lo fa con l'Inter e il suo capitano. Lautaro Martinez infatti, dopo aver sollevato sotto il cielo di Milano lo scudetto, il ventesimo della storia dell'Inter, si è reso protagonista principale della vittoria della Copa America con la sua Argentina, scalando clamorosamente le classifiche di gradimento, puntando ora almeno al podio. Il gioiellino inglese del Real e il capitano della Beneamata condividono lo stesso gradino del podio e Snai paga 15 volte la posta per entrambi.