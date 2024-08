I bookies non sembrano particolarmente reattivi alle dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, che ha definito la conquista dello Scudetto come obiettivo stagionale del club. In lavagna è infatti ancora ampio il gap con l’Inter, al punto che il tricolore sull'altra sponda del Naviglio è proposto a quota 8 sulla lavagna scommesse di Betaland, con i nerazzurri che restano davanti a tutti a 1.80.

La vera alternativa all’Inter per ora è la Juventus a 4.75, con il Napoli a 5.50. La lotta per il titolo non dovrebbe coinvolgere altre squadre. La Roma ha investito molto ma per ora si gioca campione d’Italia a 25.00, come l’Atalanta, mentre Lazio e Fiorentina sono ancora più distanti nei pronostici e sono proposte rispettivamente a 75.00 e a 150 volte la posta.