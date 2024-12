Inizia a prendere forma la prima edizione a 32 squadre del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio. L'urna di Miami ha regalato un cammino più agevole per l'Inter, nel girone con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, sorteggio che convince anche i bookmaker, con il successo dei nerazzurri offerto a 10 su Snai e 11 su 888sport, quarto in lavagna dietro il favorito Manchester City a 4, Real Madrid proposto a 4,50 e il Bayern Monaco fissato a 6.

Notizie positive anche per l'altra italiana al via, la Juventus, sorteggiata con Manchester City, Al Ain e Wydad: una vittoria dei bianconeri nella finalissima del MetLife Stadium vendita però a 21 volte la posta, come riporta Agipronews.