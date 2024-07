Ha lasciato ottimi ricordi sia a Milano che a Torino nei suoi due anni italiani, per questo motivo Inter e Juventus stanno pensando di nuovo a Joao Cancelo, terzino in uscita dal Manchester City. Come riporta Agipronews, secondo i bookmaker il derby d'Italia di mercato vede avanti i bianconeri, offerto a 3 su Planetwin365 e 4 su Goldbet, sui campioni d'Italia in carica visti tra 3,75 e 4 volte la posta, per l' ennesimo duello tra i due club che sicuramente, come successo nelle ultime stagioni, si daranno battaglia anche fuori dal campo fino al prossimo 30 agosto.