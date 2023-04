L'Inter, dopo il successo per 0-2 al Da Luz di Lisbona, ha messo praticamente in cassaforte il passaggio alle semifinali e secondo le lavagne dei bookies è favorita anche nel ritorno di mercoledì a San Siro: la vittoria nerazzurra è offerta a 2,15, sale a 3,30 il segno X con il colpo lusitano, già vincente in Italia contro la Juventus, dato a 3,50. Per i quotisti William Hill, con il Benfica obbligato a cercare almeno due reti, avanti il Goal, a 1,80, sul No Goal visto a 1,90. Per il risultato esatto invece in pole l'1-1 a 6, sale a 8,50 un 2-1 per i nerazzurri, con lo 0-2 a favore di Joao Mario e compagni, che porterebbe le squadre ai supplementari, fissato a quota 17.