Antonio Conte prova a sconvolgere le gerarchie della Serie A. Con la vittoria sul Monza, il Napoli si è portato in testa alla classifica muovendo anche le quote dei bookmakers, con gli esperti di Planetwin365 e Snai che iniziano a credere nello scudetto: la quota, come riporta Agipronews, è scesa da 6 a 4,50, alla pari della Juventus.

Entrambe inseguono l'Inter, ancora favorita per il titolo a 1,90 su bet365. La quota del Milan scende invece da 9 a 6 su William Hill, mentre sono più lontane Atalanta (a 29), Roma (a 34) e Lazio (a 67).