Gleison Bremer è stato il miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A. Il brasiliano, dopo quattro anni con la maglia del Torino, è pronto a spiccare il volo verso nuovi orizzonti e tutte le strade sembrano portare in direzione dell’Inter. I nerazzurri, infatti, si sono mossi con largo anticipo e vorrebbero regalare a Simone Inzaghi un ulteriore leader del reparto arretrato. Gli esperti Sisal vedono Bremer passare da Torino a Milano, sponda Inter, a bassissima quota, 1,20. Con il futuro di Milan Skriniar e forse Stefan de Vrij, i n bilico, Inzaghi non vuole farsi trovare impreparato e punta su un giocatore non solo di livello ma anche pronto da un punto di vista tattico essendo abituato a giocare a 3.

Non solo l’Inter però sulle tracce di Bremer visto che anche la Juventus sta monitorando la situazione del difensore sudamericano. Massimiliano Allegri, dopo l’addio di Giorgio Chiellini, rischia di perdere anche Matthijs de Ligt e, con Kalidou Koulibaly volato al Chelsea, il numero 3 del Torino diventa l’obiettivo principe per la retroguardia bianconera. Sostituire due leader come Chiellini e De Ligt non sarebbe semplice ma Bremer ha le spalle larghe e sarebbe pronto a prendersi questa responsabilità tanto che il suo passaggio alla Juventus si gioca a 4,50. Nonostante in difesa sia coperto, anche il Milan campione d’Italia non è indifferente al futuro di Bremer: l'approdo in rossonero è offerto a 7,50.