L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus Hernanes, parlando per IlBianconero.com, torna sulla sfida di domenica e sulle polemiche arbitrali ad essa connesse: "La Juve ha meritato perché ha giocato come sa giocare lei. E' stata ben chiusa dietro e ha approfittato delle ripartenze. L'Inter ha agevolato il gioco della Juve perchè non era in giornata e concedeva tantissimi spazi ad una squadra che se gioca come vuole poi ti fa male.