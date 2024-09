Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'euromatch contro l'Athletic Club, valido per l'esordio di Europa League, Mario Hermoso è tornato a parlare del suo arrivo a Roma, squadra scelta dopo un'estate concitata tra rumors di mercato che lo accostavano a vari club tra cui l'Inter.

Come hai vissuto queste settimane? Sei arrivato con De Rossi, poi è successo di tutto.

"Uno dei motivi per cui sono venuto qui è stato il progetto. Una rosa con grandi cacciatori, un’ottima campagna acquisti. Però riallacciandomi alla domanda precedente, anche a quello che ha detto il mister, dobbiamo imporci un livello molto alto. Siamo qui per lottare, dobbiamo acquisire una mentalità di un certo tipo in questo senso. Quando si vince, aumenta lo status del club, della squadra, dobbiamo competere al livello più alto in tutte le competizioni. L'obiettivo è di essere sempre competitivi, crescere con le infrastrutture del club, che sono di un certo livello. De Rossi è stato una parte fondamentale per il mio arrivo qui, è stata la persona che mi ha teso la mano e lo ringrazierò sempre. La tifoseria è fantastica, simile all'Atletico, tifoseria di cuore che vive di calcio. Sarà un cammino fatto di bei momenti insieme".