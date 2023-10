Eden Hazard, stella del calcio belga che recentemente ha lasciato il Real Madrid per fine contratto, a soli 32 anni ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e dire basta con il pallone in campo. Lo ha annunciato il diretto interessato attraverso i propri canali social: "Lascio il calcio. Devi ascoltarti e dire fermati al momento giusto: dopo 16 anni e più di 700 partite giocate, ho deciso di concludere la mia carriera da calciatore professionista. Sono riuscito a realizzare il mio sogno, ho giocato e divertito su tanti campi in giro per il mondo. Ho avuto la fortuna di incontrare grandi dirigenti, allenatori e compagni di squadra: grazie a tutti per questi bei momenti, mi mancherete tutti.

Voglio ringraziare anche i club per cui ho giocato: Lille, Chelsea e Real Madrid; e voglio ringraziare la Federazione belga per la Nazionale. Un grazie immenso a voi tifosi, che mi avete seguito in tutti questi anni e per il vostro incoraggiamento ovunque io abbia giocato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo, amici miei".