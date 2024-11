Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista a La Repubblica alla vigilia degli impegni delle italiane in Champions League. "Niente Napoli? Paga gli errori della stagione scorsa, ma in campionato sta facendo benissimo, con Antonio Conte. Seguo la Serie A e spero che gli azzurri possano arrivare fino in fondo, magari di nuovo allo scudetto, anche se per il momento la classifica è ancora parecchio equilibrata".

"La nuova Champions? La formula mi piace, c’è più suspense rispetto ai gironi - prosegue -. Vedo tutte le italiane almeno ai sedicesimi, poi chissà. Sarà una Champions League da scoprire. Ma è vero pure che le gare sono aumentate troppo ed è un problema serio per chi gioca".