Achraf Hakimi è regolarmente volato a Monaco di Baviera insieme al Paris Saint-Germain per la sfida di ritorno di Champions League in programma domani. Il giocatore marocchino rimane comunque nell'occhio del ciclone a seguito dell'incriminazione per violenza sessuale arrivata nei suoi confronti nei giorni scorsi: l'ex Inter non si è ancora esposto pubblicamente, ma uno dei suoi migliori amici, nel corso di un programma dell'emittente spagnola Telecinco, ha raccontato le sue prime sensazioni. A suo dire, Hakimi si sente "preso in giro. Qualcuno gli ha teso una trappola".