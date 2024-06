Nel suo post per il magazine L'Yonne Republicane, Guy Roux, allenatore francese che ha legato la sua carriera all'Auxerre da lui allenato per quasi mezzo secolo, ritorna sulla libertà di parola degli atleti dopo le recenti dichiarazioni arrivate dal ritiro della Nazionale francese a proposito delle elezioni di fine mese. A suo dire, il comportamento di Marcus Thuram e Kylian Mbappé è più che legittimo: "Coloro che sono appassionati di politica sono ovviamente rispettabili. Ma questo si guadagna nei periodi in cui la scelta dei leader è imminente. Tutti i cittadini hanno il diritto di esprimersi in questi periodi, compresi i più famosi, artisti o atleti. Mbappé e Thuram hanno quindi il diritto di esprimersi per me. La vita di un giovane cittadino famoso è interessante. La diversità delle opinioni politiche di una squadra è una risorsa e un modo per rassicurare il gruppo. Entrambi i giocatori hanno fatto bene ad esprimersi, e Didier Deschamps ha fatto bene a restare neutrale e a mantenere la sua libertà di vot"o.