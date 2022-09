Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League di domani contro la Nazionale italiana, l'inglese Jack Grealish ha parlato anche di San Siro, dove si svolgerà la gara di domani tra Italia e Inghilterra: "Sono passati 14-15 mesi dalla finale contro l'Italia, un match che ovviamente ha ancora un posto nelle nostre teste, tutti noi volevamo vincerla quella partita, ma resta comunque bellissimo raggiungere una finale di un torneo come l'Europeo. Giocheremo a San Siro, uno stadio iconico dove ho sempre pensato di voler giocare o comunque andarci anche soltanto da tifoso, quindi sarà incredibile per me".