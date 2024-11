Intercettato da TMW a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo, l'ex attaccante Francesco Graziani ha approfondito diversi temi legati al nostro calcio: "Ranieri alla Roma? In parte me l'aspettavo, nei tanti nomi che giravano c'era anche quello di Claudio come traghettatore - ha esordito -. Come persona giusta: è cresciuto lì, è romanista, ha già allenato la Roma e la piazza gli vuole bene. Scelta migliore non potevano farla, c'è bisogno di chi ha carisma, personalità e porti ordine. Il profilo giusto mi sembra il suo. Io a dire la verità avrei richiamato De Rossi, per una serie di motivi, ma Ranieri è una figura giusta per restituire ordine e tranquillità. È un grande tecnico, intelligente, sa farsi ascoltare e sa anche ascoltare gli altri. C'è da ricreare un'identità perché questa Roma è troppo brutta per essere vera. Per valori tecnici possono esserci opportunità maggiori, vediamo se tira fuori dai ragazzi l'orgoglio e la voglia di combattere. Metterà regole rigide, vediamo".

Kean oggi è più forte di Lukaku?

"In questo momento incide di più. Oggi Kean è dieci passi avanti, lui incide, cosa che Lukaku adesso non sta facendo. Non si sta ripetendo, è in difficoltà forse perché, come Lautaro, non ha fatto una preparazione adeguata. Ma se un palazzo non ha fondamenta basta poco per farlo crollare. Kean, invece, è incontenibile e credo la Fiorentina abbia già triplicato il suo valore".