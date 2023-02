Ciccio Graziani, sulle frequenze di Sport Mediaset, ha parlato della prospettiva nerazzurra: "Siamo curiosi di vedere le risposte di Inter e Napoli in Europa. Gli azzurri sono la mina vagante sulla carta, l'Inter con il Porto se la gioca, ma non c'è da essere troppo tranquilli perché al più piccolo errore rischi di uscire. Complessivamente ieri non mi ha convinto al 100%, spesso si appoggia sui singoli che prima o poi la giocata la trovano. Vorrei vedere un gioco più collettivo e meno l'evidenza della forza del singolo".