Ciccio Graziani, intervenuto su Mediaset, ha parlato così dei nerazzurri, autori di una prestazione superlativa contro l'Atalanta: "Giocano gli stessi undici titolari dell'anno scorso, non c'è stato bisogno delle alternative. L'Inter se mantiene fame e voglia di essere protagonista è in assoluto la squadra più forte del campionato, farà belle cose anche in Europa. L'attacco è sicuramente tra i più forti d'Europa: c'è tanta concorrenza, ma questa squadra può farci sognare grazie alla qualità di cui dispone. A me piace tantissimo anche Arnautovic, sarà utile se manterrà lo spirito visto sapendo di essere alternativa di altri. Inzaghi ha attaccanti di altissimo livello".