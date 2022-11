“Nel nostro calcio c’è una criticità endemica: l’indebitamento. Neanche il famoso decreto spalma debiti ha prodotto una soluzione. C’è un disallineamento tra ricavi e costi. Il mondo del calcio oggi non ha patrimonio, ma mancanza di liquidità e finanza . Bisogna ridurre i costi del lavoro, ma anche investire nelle infrastrutture, e l’Europeo 2032 potrebbe aiutare. Dobbiamo investire nei giovani e arrivare ad una riforma del calcio italiano, soprattutto a livello culturale”. Sono le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina , intervenuto a margine del Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera.

Gravina torna anche sull'assenza dell'Italia al Mondiale in Qatar: "Non andremo al Mondiale per una legge fondamentale dello sport: c’è a vittoria e c’è anche la sconfitta. Abbiamo sbagliato due rigori, quegli stessi penalty che invece ci hanno permesso di vincere l’Europeo. Ma aldilà di questo abbiamo una esigenza fondamentale di investire nelle infrastrutture e nei settori giovanili. Vincere i Mondiali 2026? L’impegno sarà tanto, ma prima pensiamo ad andarci”, ha concluso.