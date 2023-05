Grande soddisfazione nel presidente della FIGC Gabriele Gravina dopo l'annuncio della semplice sanzione, senza penalizzazione in classifica, alla Juventus per il caso stipendi: "C'è un momento per la verifica, per gli accertamenti, per gli indizi ma c'è anche un momento per definire, per guardare al futuro con maggiore serenità, il momento della progettualità nel rispetto assoluto delle regole. Quest'ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano, che ha trovato un momento di serenità".